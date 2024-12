Ilrestodelcarlino.it - Parma, sequestrati 13 mezzi agricoli: ipotesi bancarotta fraudolenta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 23 dicembre 2024 – Tredici, per un valore complessivo di circa 350 mila euro, sono statidalla Guardia di finanza di, in esecuzione di un'ordinanza del Gip del Tribunale, su richiesta della Procura. Il provvedimento riguarda trattori che appartenevano a una società del Parmense operante nel settore agricolo, dichiarata fallita il 30 dicembre 2021. Gli indagati, tre persone in tutto, sono accusati dipatrimoniale e documentale. Secondo le indagini, avrebbero drenato circa 450 mila euro dalla società attraverso prelievi di denaro contante, contribuendo al suo dissesto economico. Inoltre, avrebbero omesso il pagamento delle obbligazioni fiscali e previdenziali per oltre due milioni di euro. In vista del fallimento, i tre indagati avrebbero denunciato lo smarrimento delle targhe e dei documenti di circolazione dei, che poi sono stati reimmatricolati con targhe diverse e trasferiti a una nuova società, di proprietà di un familiare dei soci della ditta fallita, senza alcun pagamento o documento che attesti la cessione.