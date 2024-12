Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Gamma 2026: info sul nuovo modello

Il secondo tassello del piano per la rinascita dello storico marchiolo vedremo tra circa un anno e mezzo. Parliamo della, auto che diventerà laammiraglia del brand. Il nome deriverà dalla berlina degli anni ’70, ma la forma della vettura sarà differente. Immaginiamo ilcome una diretta derivata della neonata DS 8, con cui condividerà anche la meccanica.Lasarà lunga circa 470 cm e disponibile sia in versione elettrica (con autonomia di oltre 700 km per la versione long range) che ibrida. L’auto sarà disponibile anche in variante 4×4 e darà vita a una versione dal nome evocativo: HF Integrale. Lanascerà sul pianale STLA Medium del gruppo Stellantis.Sarà importantissima l’affermazione di talesui mercati esteri.