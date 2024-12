Terzotemponapoli.com - Napoli, Giubilato: “Con il Genoa solo un calo fisico”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto David, ex calciatore, tra le altre, die Venezia.sul secondo tempo di“Ilavrebbe potuto chiudere la partita nel primo tempo. Tuttavia, ilè una squadra che sta dimostrando di essere molto solida, soprattutto nei minuti finali. È successo anche contro altre squadre. Per quanto riguarda il, credo sia stato une non mentale, perché con Conte questi problemi non esistono. È chiaro che qualcosa non ha funzionato.un, è normale averne durante la stagione. Il lavoro settimanale può influire, ma mentalmente ilè forte. Non credo sia stato un problema di concentrazione, anche se Conte sicuramente si sarà fatto sentire.