Ilfattoquotidiano.it - Morto il 22enne aggredito da un branco a Treviso, era stato ferito con un pezzo di bottiglia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

questa mattina all’ospedale diil ragazzo di 22 anni che, la sera dello scorso 12 dicembre, erada una decina di giovanissimi, sei dei quali minorenni, egravemente con un coltello e unainfrante. Ieri la polizia aveva arretre componenti il, tra cui un minore di 14 anni. L’aggressione, questa la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe avvenuta per rapinare la vittima dell’hashish di cui era in possesso e ha coinvolto una decina di giovani. La notizia dei tre arresti è stata data con un comunicato: “La Polizia diha dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti gravemente indiziati di aver giocato un ruolo centrale nel tentato omicidio di Via Castelmenardo”. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica trevigiana e dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia.