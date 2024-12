Ilfattoquotidiano.it - Molestie nelle scuole di giornalismo, l’Ordine approva un nuovo codice etico contro gli abusi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Uno strumento per prevenire le, sessuali e non,di. Il Consiglio nazionale deldei giornalisti ha pubblicato une comportamentale che sarà adottato in tutti i master autorizzati dall’albo e che è già stato sottoscritto dai loro direttori. Suddiviso in otto articoli, il documento nasce dopo l’inchiesta di Irpimedia, il primo centro diinvestigativo non profit fondato in Italia, che lo scorso ottobre ha diffuso alcune testimonianze die discriminazioni raccolte in otto mesi di lavoro. Preso atto dei racconti emersi dall’indagine giornalistica, da dicembreha introdotto il tema nei master attraverso una serie di regole e linee guida che ogni scuola dovrà applicare in autonomia, e ha disposto mezzi di formazione e sistemi di denuncia anonimi a cui le vittime potranno rivolgersi per rilevare gli