Oasport.it - Max Purcell sospeso dall’ITIA: l’australiano non potrà giocare in nessun evento di tennis

Un nuovo caso va a turbare ilmondiale. Ci si riferisce a Maxta australiano specialista del doppio e vincitore degli US Open 2024 e di Wimbledon 2022,dopo aver ammesso di avere violato le regole antidoping utilizzando un “metodo proibito”. La comunicazione dell’ITIA (InternationalIntegrity Agency) è arrivata in queste ore e viene specificato che lo stop sia iniziato il 12 dicembre e che il procedimento sia ancora in corso.“L’InternationalIntegrity Agency (ITIA) conferma che ilta australiano Maxha scelto di sottoporsi a una sospensione provvisoria volontaria ai sensi delAnti-Doping Programme (TADP)”, si legge nel comunicato., attualmente n.12 del ranking del doppio e n.102 in singolare, ha ammesso di aver violato l’articolo 2.