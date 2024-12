Abruzzo24ore.tv - Maltempo in Abruzzo: emergenza neve e blackout, disagi senza sosta

Teramo - Piogge torrenziali, venti devastanti e nevicate intense stanno causando danni ein tutta la regione, con allerta meteo e interventi in corso. Le condizioni meteo avverse che si sono abbattute sull'stanno mettendo in ginocchio l'intera regione, con un mix di precipitazioni abbondanti, raffiche di vento e un drastico abbassamento delle temperature. A Pescara, la colonnina di mercurio è scesa fino a due gradi, mentre nelle zone collinari circostanti la pioggia si mescola a, creando ulteriori difficoltà. Il vento è tra i principali responsabili dei danni: i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire numerose volte lungo la costa per alberi e rami caduti, tettoie divelte e strutture precarie rese insicure. Nonostante la gravità della situazione, la Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino con "codice verde" per quasi tutta la regione, eccetto il bacino basso del Sangro, dove persiste un'"allerta gialla" per fenomeni di criticità ordinaria.