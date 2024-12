Thesocialpost.it - “Ma che fanno?”. Grande Fratello, esplode la passione: si infilano sotto le coperte, pubblico a bocca aperta

“Si sono baciati“. Sembra che all’interno della Casa delsia sbocciato un nuovo sentimento. La coppia ha finalmente superato le esitazioni la scorsa notte, e il video di questo dolcissimo momento ha rapidamente fatto il giro del web. Hanno cercato di ritagliarsi un attimo di intimitàuna coperta, ma, come era prevedibile, è stato impossibile rimanere nascosti. I due concorrenti si sono lasciati andare a momenti affettuosi, senza preoccuparsi delle telecamere.Leggi anche: Pagare con lo smartphone? Ecco le migliori app per farlo in modo veloce e sicuroL’edizione 2024 delsta regalando aldi Canale 5 numerose storie d’amore e. In pochi mesi, sono nate diverse coppie. La prima, e probabilmente la più discussa, è quella tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.