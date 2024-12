Latina shopping in tabaccheria con una carta di credito rubata | denunciato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 dicembre 2024- Nella mattinata del 20 dicembre scorso, i Carabinieri del Comando Stazione dihanno deferito,in stato di libertà, un uomo di 29 anni, residente nel capoluogo capitolino e già noto alle Forze di Polizia, per i reati di ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.Le indagini dei militari dell’Arma sono scaturite dalla querela presentata dalla parte offesa lo scorso 1° dicembre, presso la Stazione Carabinieri di, per il patito furto della propriadi. Gli elementi raccolti nel corso degli accertamenti compiuti dai Carabinieri hanno permesso di riscontare l’utilizzo delladiprecedentemente asportata, avvenuto nella stessa giornata del furto, per un acquisto effettuato presso unadi