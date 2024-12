Ilfoglio.it - La prima vittoria di Alberto Tomba, 40 anni fa al parallelo di Natale

Leggi su Ilfoglio.it

Nello sport ci sono nomi che sembrano perfetti per stare scritti in fronte a un campione, anche se, ovviamente, lo si può dire solo a posteriori, dopo che con quel nome si è firmata un’impresa, o una carriera di imprese sportive. Che, per giocare a pallone, Edson Arantes do Nascimento fosse molto meno efficace di Pelé, voce che onomatopeicamente pare consustanziarsi con l’oggetto stesso della sua arte pedatoria, lo capisce anche un bambino. Alla sfera della premonizione appartiene anche Diego Armando Maradona, sorta di sacra trinità anagrafica che tiene insieme Dio e la Madonna congiunti dalla forza ariostesca delle armi e/o degli amori – e con quel secondo nome imperfetto anagramma del cognome, come imperfetto fu il suo genio calcistico e umano. Oggidì nello star system dello sport il nome diventa brand commerciale (Cr7 docet) e contribuisce a fare la fortuna economica di chi lo porta.