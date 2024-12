Il gol di Mbappe aiuta i padroni di casa a superare il Barcellona nella Liga

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-22 20:25:58 Breaking news:Kylianha segnato il suo quarto gol in quattro partite da titolare con un tiro dalla distanza, regalando al Real Madrid la vittoria per 4-2 incontro il Sivigliadi domenica.Il capocannoniere del Real, autore anche del gol di aperturavittoria per 3-0 sul PachucaCoppa Intercontinentale in Qatar mercoledì, ha preso la mira nello spazio da una posizione centrale fuori dall’area di rigore dopo 10 minuti, sferrando un feroce tiro alle spalle del portiere Alvaro Fernandez.L’attaccante della Francia ha saltato il 3-3 della sua squadra indel Rayo Vallecano per un infortunio alla coscia otto giorni prima, ma è tornato a segnare un memorabile 13esimo gol in 23 presenze in tutte le competizioni nel 2024/25.Che gol di Kylian Mbappé Il francese porta dalla distanza il Real Madrid in vantaggio contro il Siviglia pic.