Il “Cuore nel cristallo“. Parata di vip allo Sporting tra glamour e solidarietà

Festa di Natalecondi vip e successo di presenze: un modo per ribadire che la città è viva. Il Christmas show, giunto all’ottava edizione, ha confermato di essere uno degli eventipiù importanti e spettacolari del programma milanese. Davanti a un parterre illustre e prestigioso di oltre 500 persone, nello splendido scenario teatrale realizzato per l’occasione all’interno del Palasport dello, si sono esibiti grandi artisti, attrazioni internazionali, personaggi televisivi e campioni dello sport, premiati con il “nel2024“, l’importante riconoscimento conferito a chi ha raggiunto il successo non solo con la tecnica ma anche con la passione, la dedizione e quindi con il. La carrellata degli ospiti e degli artisti è stata notevole: da Ron con le sue emozionanti canzoni a Gazebo con la mitica “I like Chopin“, da Gigliola Cinquetti che ha festeggiato i 60 anni di “Non ho l’età“, all’esilarante comicità di Giuseppe Giacobazzi, da Matteo Fraziano vincitore di “Tu si que vales 24“, a Solange Kardinaly e Rocksisters, attrazioni magiche da Las Vegas e poi l’arpa laser che ha aperto le ultime Olimpiadi e l’emozionante Soleado di Daniel Santacruz Ensamble.