Iconici e di stile

Idee che scaldano In occasione del Natale, il cotonificio Zambaiti presenta il set copripiumino pine, un’edizione speciale che celebra la gioia delle feste grazie alla collaborazione con il celebre artista pop Romero Britto. Un design unico che unisce un festoso albero di Natale a vivaci cuori multicolori, un tributo alla felicità. In cotone 100%, ha una vivace stampa reattiva, un complemento d’arredo di grande impatto estetico e un’idea regalo originale e doppiamente funzionale. Oltre l’arredo Per un regalo che sfida l’usuale, Aria, la poltrona lounge de laCividina che unisce leggerezza e audacia, simbolo della capacità dell’azienda di trasformare una sfida in un capolavoro di design e innovazione. A renderla ancora più unica è il rivestimento in pregiato cuoio, applicato completamente a mano da abili artigiani e disponibile in tre tonalità: naturale, marrone e nero.