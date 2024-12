Top-games.it - GUIDA LORDS of the FALLEN multiplayer e co-op

Nellaof thee Co-Op andremo ad analizzare tutte le sfumature del gioco per quello che riguarda la possibilità di giocare con un amico, invadere o essere invasi. Il mondo di Mournstead è disseminato di misteri e sfide da affrontare, ti senti pronto Portalanterna?Tutto quello che devi sapere suldiof theNel mondo diof theabbiamo a disposizione 4 diverse modalità:Evoca Portalanterna: dove chiameremo un altro portatore della lanterna casuale dal mondo per aiutarci nella nostra avventura a MournsteadEvoca Amico: che ci permetterà di chiamare in nostro soccorso un amico fidato utilizzando una password per garantire l’accesso alla partita.Accompagna Portalanterna: per farci chiamare nel mondo di un altro giocatore e accompagnarlo come portatori della lanterna.