Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Eva Grimaldi non crede a Lorenzo e Shaila: “è un copione uscito male” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Alsi parla della storia traGatta eSpolverato. In particolare Evasin dal suo ingresso nella casa si è espressa in modo negativo sulla coppia. Ecco cosa ha detto.Evanonalla storia traalEvauna volta entrata nella casa delpoco dopo ha detto la sua sulla storia d’amore traGatta eSpolverato. L’attrice senza girarci troppo intorno ha paragonata la loro relazione ad uncinematograficonon ci sta e si difende: «in questo rapporto ci ho creduto dal giorno 0, il fatto che sia stato un amore clamoroso ed esplosivo perchè i nostri caratteri ci hanno portato a mostralo in questo modo».Evaspiega il suo punto di vista: «secondo me ha recitato, il film è finito e lui alla fine del film realmente si è innamorato di