Cityrumors.it - Emanuela Massicci: è morta dopo una lunga agonia | Cosa è successo dopo il pestaggio subito dal marito

Leggi su Cityrumors.it

Il corpo diparla: lividi e tumefazioni ovunque, anche precedenti al decesso. Diè accusato il marito Massimo MalavoltaSarebbe stata massacrata di botte nella loro abitazione di famiglia a Ripaberarda, frazione di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno e,la brutale aggressione da parte del marito Massimo Malavolta, sarebbe stata lasciata lì per ore fino alla chiamata fatta dallo stesso coniuge ai genitori della donna, nella quale li avvisava chenon respirava più. Il corpo della donna, però, parla chiaramente: la morte sarebbe sopraggiunta per dissanguamento.una lenta: cos’è(cityrumors.it / ansafoto)L’analisi effettuata dal medico legale sul corpo diha rivelato traumi di ogni tipo: lividi, fratture e ossa rotte dalle costole al naso, passando per l’ulna.