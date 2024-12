Ilrestodelcarlino.it - Dai mercatini alle mete più calde. Natale e Capodanno lontano da casa

Sono tanti i civitanovesi che hanno scelto di brindare all’arrivo del nuovo anno a Parigi e nelle capitali europee. Affollati inatalizi, specialmente a Napoli, mentre l’incognita neve ha convinto molti a posticipare la settimana bianca. Chi partirà per trascorrere giorni di divertimento sugli sci ha optato per i mesi di gennaio e di febbraio. Non mancherà chi trascorrerà iltra Lapponia e Norvegia e chi, invece, lo farà al mare, sul mar Rosso e in Kenya. Perché quest’anno in molti hanno deciso di non dare retta al detto "con i tuoi." ma di fare le valigie e partire. È il bilancio di Francesca Cerolini (nella foto), titolare dell’agenzia Travel Lust Viaggi in via Regina Elena. "Quest’anno la gente si è mossa tardi, pensando di risparmiare – ha detto –. Ma per risparmiare serve muoversi per tempo.