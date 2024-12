Tg24.sky.it - Coop, biscotti per l'infanzia richiamati per possibile presenza di piombo

Laha disposto il richiamo di un lotto deidestinati ai bambini per ladi un contaminante () al di sopra dei limiti di legge. Il prodotto è venduto con il nome "al farro senza latte e senza uova BioCrescendo" in confezioni da 170 grammi.fa sapere che "precauzionalmente ha già ritirato il prodotto dalla vendita" e invita i consumatori che lo avessero acquistato "a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso". Per informazioni è disponibile il numero verde 800.80.55.80.