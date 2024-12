Ilrestodelcarlino.it - Concerto di Natale della scuola di musica ‘Secondo Casadei’

Stasera alle 21 per il terzo anno consecutivo, il Cinema teatro Moderno di Savignano sul Rubicone accoglierà le Note di auguri per un buoncomunale di"Secondo Casadei". Sul palco saliranno il coro adultiaccompagnato dal vivo dai docenti, l’orchestra di 50 elementie il coro delle voci bianche, composto da oltre 100 ragazzi. Saranno quindi oltre 200 gli allievi che daranno vita all’ormai tradizionale seratale prenatalizia"Secondo Casadei". Ilsi aprirà con il coro che eseguirà branitradizione in polifonia. Quindi toccherà all’orchestra che vedrà esibirsi sassofonisti, clarinettisti, flautisti, fisarmonicisti, chitarristi, violinisti, pianisti e batteristi. In chiusura il coro delle voci bianche che canterà insieme alle classi 2C e 2Dprimaria Dante Alighieri, 2A e 2Bprimaria Ilario Fioravanti, 5Aprimaria Gianni Rodari.