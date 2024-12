Ilnapolista.it - Che fine ha fatto Zidane? L’allenatore così vincente che (forse) ha smesso di allenare

Il 27 maggio 2021, Zinedineha salutato il Real Madrid a un anno dalladel contratto. Ed ha chiuso lì. Sono passati ormai tre anni e mezzo. Eè un caso “insolito”,lo definisce Marca: “la storia di un allenatore di successo che non mette piede in panchina da più di tre anni, come se avesse silenziosamente rinunciato a una professione nella quale aveva raggiunto la perfezione con il Real Madrid”.Dal 2016 al 2018 e dal 2019 al 2021 hanno vinto undici titoli: 2 campionati spagnoli (2017, 2020), 2 Supercoppe spagnole (2017, 2020), 3 Champions League (2016, 2017, 2018), 2 Supercoppe europee (2016). , 2017) e 2 Mondiali per club (2016, 2017). “Un curriculum spettacolare che fino a non molto tempo fa lo rendeva il secondo allenatore piùdel Real Madrid. Le tre Champions League consecutive sono storia del calcio.