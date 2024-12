Puntomagazine.it - Centro Storico: weekend di controlli da parte dei Carabinieri. Fuochi, droga e parcheggiatori abusivi

Leggi su Puntomagazine.it

Arrestato giovane perd’artificio e resistenza: denunciati anchee un uomo armato Nascondeva addosso 20 grammi di marijuana perciò quando igli hanno intimato di fermarsi si è messo a correre sperando di evitare la perquisizione. Tentativo vano, quello di C. B., 21enne, che è stato tratto in arresto per detenzione dia fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale ma anche detenzione illecita di artifici pirotecnici, poiché la perquisizione in casa ha permesso di scoprire 50 grossi petardi “rambo”.Terminate le formalità dell’arresto e del sequestro di, Buccino è stato tradotto in carcere.Il bilancio deiportati avanti daidella Compagnia Napolie dai militari del Reggimento “Campania” comprende anche la denuncia di 4attivi nella zona dei “baretti”.