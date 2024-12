Liberoquotidiano.it - "Cambiate aria". Subito avvertiti: l'oroscopo di Branko, per chi sarà un Natale pesante

"Le stelle di": l'di oggi lunedì 23 dicembre. ARIETEuna settimana bella per l'amore, importante per la professione e vantaggiosa sotto il profilo finanziario, ma inizia con una Luna agitata. Testa. Sembrate alla ricerca di qualcosa che non avete smarrito. È più importante cercare la serenità nella vita familiare, è in arrivo una visita a sorpresa. Marte porterà la vostra passione alle stelle. Anche se il giorno non ha l'andamento spettacolare che vorreste, le possibilità di ottenere molto, e con una certa facilità, ci sono. TORO Le prime sollecitazioni partono dalla Bilancia, segno che esercita sempre una benefica protezione per il vostro lavoro. Proseguite con le iniziative di affari, sollecitate le persone autorevoli, vi aiutano. Fate affidamento sulla protezione che vi mandano i grandi corpi celesti, Saturno e Urano per primi, magari richiedono un po' di tempo per realizzare i vostri progetti, però arrivano in fondo.