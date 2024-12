Lanazione.it - Bianconere a due velocità. Ma il poker c’è comunque

Pietrasanta Blues 2 Asd Spezia Women 4 PIETRASANTA BLUES: Giachetti, Marinone, Buselli, Lotti, Fontana, Ghezzani, Badano, Bengasi, Martinelli, Mendolicchio, Parenti (75’ Passaglia). All. Martinelli ASD SPEZIA WOMEN: Sensi, Lombardo, Lehmann, Fuggle, Duce (46’ Pozzi), Dezotti (60’ Dehima ), Ciccarelli, (71’ Manea) Lovecchio (85’ Piazza), Buono, Codecà (46’ Vacchino), Parodi. All Salterio Arbitro: Niccolò Galligani di Pistoia Assistenti: Elena Tarandetti e Razvan Abaranitei di Pontedera Marcatori: 15’ Codecà (S), 16’ Lovecchio (S) 21’ Buono (S), 38’ Parodi (S), 66’ Martinelli (P), 79’ rig. Bengasi (P) Note: al 30’ espulso mister Martinelli (P) Pietrasanta - Partita dai due volti per lo Spezia Women nella sfida di Coppa Italia di Serie C. Nel primo tempo lesono incontenibili con quattro gol, due grandi interventi del bravissimo portiere Giacchetti, e con un paio di reti divorate, mentre nella ripresa appaiono meno brillanti.