Al concerto in Senato Il maestro Muti sbotta | Spegnete ’sto telefono

Uno strumento da agguato. Lo scrittore Don De Lillo, che si è sempre rifiutato di possederne uno, definisce così il cellulare. Bob Dylan lo ha bandito dai suoi concerti. Silvio Orlando ha fatto della bonifica in platea una battaglia di civiltà. Ma il nostro tamagotchi querulo, ingordo di aggiornamenti e attenzione, non si arrende. Dopo avere piegato il collo della gente sulla spinta di una mutazione antropologica irreversibile e causato imbarazzo in chiesa, a teatro, ai funerali, ieri ha avuto l’ardire massimo di squillare nell’aula delaldi Natale. Atmosfera doppiamente sconsacrata, per il luogo e la circostanza. E allora ha fatto il bene ilRiccardo, interrotto nel mezzo di un discorso dal suono di una notifica, a buttarla in caciara: "Stutatelo ‘sto".