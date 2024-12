Aggredito da branco minorimuore 22enne

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.00 Morto dopo 11 giorni d'agonia ilaccoltellato il 12 dicembre scorso a Treviso durante un'aggressione da parte di una decina di ragazzini che avevano intenzione di derubarlo dello zainetto e di un po' di hashish. Il giovane era stato aggedito e ferito con un coltello e una bottiglia spezzata. Ilera ricoverato in coma in terapia intensiva Fatali i colpi alla gola e all'addome. Adesso si aggrava la posizione dei dieci indagati, fra cui sei minori, perseguiti finora per tentato omicidio e rapina aggravata. Scattati gli arresti.