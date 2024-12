Tvplay.it - Addio Juve, trasferimento lampo all’Atalanta

Lantus perde un colpo per l’inserimento dell’Atalanta, che ora è davvero in procinto di chiudere l’affare. Gasperini ha motivo di sorridereI bergamaschi sono ormai una realtà concreta del nostro calcio e anche a livello di mercato fanno rispettare la loro posizione in tutte le sessioni. In vista di gennaio potrebbe esserci un acquisto che fa “male” allantus.(TvPlay – ANSA) Il mercato di gennaio è da sempre molto complicato per le squadre italiane, generalmente a corto di budget da investire e più propense a soluzioni low cost. Il problema è che in molti si trovano in condizioni di emergenza e quindi non possono andare avanti senza qualche innesto. Squadre come il Milan o la Roma hanno anche delle impellenze legate alla classifica (soprattutto la seconda) e alla posizione dell’allenatore.