Tvplay.it - Vlahovic, è ufficiale: arriva la decisione definitiva

Leggi su Tvplay.it

unasu Dusanche lascia a bocca aperta tutti i tifosi della Juventus e non solo: c’è poco da dire a riguardoIl centravanti serbo ha attirato su di sé diverse critiche in questo periodo, nonostante i gol messi a segno. Il bomber ex Fiorentina non è mai stato amatissimo a Torino ma i numeri sono dalla sua parte. Ora c’è anche un riconoscimento, èla(Tvplay – ANSA) Andando a scandagliare i numeri di Dusanci si accorge che di certo il gol non gli sta mancando in questa stagione. In totale ha messo a segno 12 reti in 20 presenze complessive, tra campionato e coppa, di cui 7 in Serie A e ben 4 in Champions League. A parte un infortunio che lo ha lasciato fuori per qualche settimana, quest’anno il suo rendimento è sicuramente accettabile.