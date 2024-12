Lanazione.it - Verdi a caccia di speranza. Esordio per mister Gatti

Leggi su Lanazione.it

"Ringrazio la società della Fezzanese per questa grande opportunità, nello specifico il vice presidente Ivan Stradini che mi ha cercato e voluto. Per me è un punto di partenza e non di arrivo e soprattutto sono molto orgoglioso di essere l’allenatore della Fezzanese, club storico a livello dilettantistico spezzino e sicuramente una società molto prestigiosa. Sono orgoglioso di vestire la maglia verde. Andiamo ad affrontare questa parte di stagione consapevoli delle difficoltà. Ma la situazione non è ancora compromessa, quindi daremo tutto a partire da oggi. Ho molta voglia di iniziare questa avventura". Da queste parole traspaiono l’entusiasmo e la grande motivazione che animano il nuovo allenatore della Fezzanese, Andrea, che farà il suoin maglia verde questo pomeriggio alle 14.