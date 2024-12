Liberoquotidiano.it - "Spegnete 'sto telefono". Riccardo Muti interrompe il concerto al Senato: attimi di imbarazzo

non manca di certo l'ironia. In Aula alper il tradizionaledi Natale da lui diretto, il maestro d'orchestra si rende protagonista di un divertente siparietto. Mentre sta rivolgendo un saluto ai presenti, tra i quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ecco che suona un. Un accadimento su cui non può fare a meno di rimproverare bonariamente la persona che non ha avuto l'accortezza di disattivare l'apparecchio. "Stutatelo 'sto", ossia "lo questo" dice utilizzando un'espressione del dialetto napoletano e strappando - dopo qualche frazione di secondo di- una risata ai presenti., tra gli applausi divertiti, sottolinea che si tratta di un comportamento recidivo. "A un certo punto, mentre stavo dirigendo l'ho sentito e ho guardato bene nella partitura, credendo che ci fosse qualche cosa che mi era sfuggito".