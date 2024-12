Rompipallone.it - Serie A, scambio incredibile tra due top club: a gennaio la svolta

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 22 Dicembre 2024 11:18 di redazioneCon il calciomercato invernale alle porte, due delle miglior squadre dellaA potrebbero imbastire unoSi sta avvicinando la sessione invernale di calciomercato. Le squadre diA non resteranno di certo a guardare poiché per molte di queste ci sono situazioni da risolvere, complici infortuni lunghi o dinamiche su determinati giocaotri che sembravano completamente diverse a giugno rispetto ad ora.Per esempio in casa Juventus gli infortuni stanno complicando parecchio la stagione di Thiago Motta: dai difensori Cabal e Bremer all’attacco con Milik, unico sostituto di Vlahovic, che non ha collezionato nemmeno un minuto con il tecnico italo-brasiliano a causa dell’infortunio e dell’operazione.Un’altra squadra che ha assolutamente bisogno di trovare la quadra aè il Torino, complice il ko di Zapata.