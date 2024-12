Tpi.it - Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 22 dicembre 2024, su Rai 3

Leggi su Tpi.it

, in onda22su Rai 3Questa sera, domenica 22, va in onda in prima serata la primanuova stagione di, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 20,30. Di seguito lee i servizidi, in onda domenica 22su Rai 3.I servizi e le inchieste diTra i servizi proposti nel corso: “La grande trasformazione” che analizza le opportunità ma anche i rischi dell’Intelligenza Artificiale.E ancora: in “Top of the wines” si analizza il mondo del vino, mentre ne “La poltrona di Malagò” si racconta come il numero 1 dello sport italiano Giovanni Malagò ha costruito il suo sistema di potere e di consenso.