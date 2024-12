Ilrestodelcarlino.it - "Questa gara ci potrà dire a che punto siamo. Fino ad adesso non posso che essere soddisfatto"

Ultimaprima del giro di boa per l’Ancona, attesa oggi dall’Avezzano per chiudere in bellezza il 2024.l’analisi di mister Massimo Gadda: "Aspettiamopartita per dare giudizi sul nostro cammino: sicuramente sono contento edi ciò che abbiamo fattora. Sarà unachemolto su questo girone d’andata: è una partita molto pericolosa, perché fuori casa l’Avezzano ha un ottimo ruolino di marcia, con un allenatore di grande esperienza, quindi le insidie sono tante". Già, le insidie. L’Ancona è reduce da una cospicua serie di risultati utili consecutivi, ma Gadda tiene comunque alta la soglia della concentrazione: "Quando inanelli una serie di risultati positivi come abbiamo fatto noi rischi di sederti sugli allori, invece dobbiamo sapere che le trappole sono sempre dietro l’angolo.