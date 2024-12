Ilfattoquotidiano.it - Parma, cascina crolla dopo un’esplosione: tre feriti gravi trasportati all’ospedale Maggiore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

si è verifica in una villetta a Casaltone, una frazione nel comune di. La deflagrazione, cui è seguito il crollo dell’abitazione, è avvenuto in mattinata, probabilmente a causa di una fuga di gpl. Sul posto l’intervento, ancora in corso, di vigili del fuoco, 118 e carabinieri. L’abitazione si trova nella campagne trae Sorbolo.È di tre, al momento, il bilancio dell’esplosione. Nello stabile, unle di campagna, vivevano quattro persone: una è rimasta incolume, due risultano ustionate e una terza è stata da poco estratta, in vita, dalle macerie. I tresono statid’urgenzadi, anche con elisoccorso. La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata questa mattina poco prima delle 11 perche ha causato il crollo parziale del casale di due piani, interessando una facciata di entrambi i piani.