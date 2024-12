Oasport.it - Pallamano, l’Italia si riscatta nella seconda amichevole premondiale e batte il Kuwait

Il mini-ciclo prenatalizio di amichevoli dell‘Italia dellaverso i Mondiali 2025 si è ufficialmente concluso a Novigrad, in Croazia. Dopo la sconfitta di un paio di giorni fa, gli azzurri oggi hanno trovato la vittoria, nel secondo testcontro il, battuto con il punteggio di 31-28. Gara molto equilibrata, come dimostrato dal 13-13 del primo tempo, risoltaripresa dagli uomini di Trillini, trascinati dal trio formato da Davide Bulzamini (6 reti), Davide Pugliese (5) e Filippo Angiolini (5).Così il dt Riccardo Trillini al sito della FIGH: “Venivamo da una prima partita neanche preparata, mentre oggi è stata una sfida diversa perché, con la possibilità di analizzare in video l’incontro di venerdì, siamo intervenuti sulle situazioni che non avevano funzionato.