Non fatevi fregare da quello che dice Antonio Conte

Il Napoli ha un obiettivo chiaroNonda, dache: il Napoli è una squadra in costruzione, questo è vero, ma è anche una squadra che vuole vincere. Che vuole quantomeno provarci. Che sa di poter restare attaccata all’Atalanta e all’Inter, ma solo a determinate condizioni. Prima tra tutte: vincere – non dominare: vincere, che è una cosa diversa – tutte le partite che non siano scontri diretti con le prime della classifica. Secondo, il che non vuol dire sia vero, questi risultati si ottengono – e si otterranno – alternando fasi ad alta intensità e momenti di gestione, anche all’interno della stessa partita. È come se il Napoli, proviamo a interpretare il suo pensiero, giochi ogni settimana con l’intenzione di conquistare i tre punti mettendo anche da parte un po’ di energie in vista del futuro.