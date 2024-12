Lanazione.it - "Noi concretamente antifascisti". L’ira di Buscemi contro il Pd: "Per primi alle Fosse Ardeatine"

L’attacco del Pd che ha accusato l’amministrazione pisana di non impegnarsi in una battaglia di testimonianza per il risarcimento dei familiari delle vittime delle stragi nazifasciste, fa infuriare l’assessore alla scuola e ai servizi educativi Riccardo. Dopo la bocciatura, da parte della maggioranza, di un ordine del giorno presentato dal capogruppo dem Matteo Trapani, era stato il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, a chiedere pubblicamente al sindaco Michele Conti di prendere pubblicamente le distanze da quel voto. "Dimenticano però - sbotta- che è stata proprio la nostra giunta di centrodestra l’unica che ha fatto venire a Pisa il Procuratore Militare Marco De Paolis, titolare delle inchieste degli ‘armadi della vergogna’, per ricordare Don Fiore Menguzzo con gli studenti delle nostre scuole.