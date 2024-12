Ilgiorno.it - Movida violenta a Cantù . Ferito con un’arma da taglio

Non c’è pace in piazza Garibaldi dove nella notte tra venerdì e sabato un ragazzo è stato aggredito riportando diverse ferite che gli sono state inferte o con una bottiglia rotta o condache comunque non sarebbe un coltello. Tutto avvenuto in pochi istanti attorno alle 4 del mattino quando il giovane è stato colpito, probabilmente al culmine di unalite. Per fortuna i colpi inferti sono stati superficiali e il giovane, che non è mai stato in pericolo di vita pur avendo perso molto sangue, dopo le prime cure è stato portato soccorso dell’ospedale Sant’Anna. Sull’episodio indagano i carabinieri diche sono intervenuti in piazza Garibaldi già nel cuore della notte, quando però ormai non c’era più traccia dell’aggressore o degli aggressori che si sono allontanati.