Tvplay.it - Lutto nel calcio italiano, si è spento il numero 1 di un club storico

Grandenel mondo del, se ne va un noto presidente famoso non solo per il nostro sport ma anche per altre sue passioni.Quando ci lascia una persona che ha dedicato tutta la sua vita alla sua passione e in generale ad uno sport è un dolore ancora maggiore perchè lascia diverse persone e questa tragedia ha abbattuto l’intera comunità. La persona in questione è venuta a mancare in queste ore e ha scioccato la comunità.nel, si èil1 di un(Ansa) TvPlayE’ morto il noto produttore cinematografico Fabrizio Capucci, scomparso all’età di 85 anni. L’uomo ha lavorato alla produzione di oltre 30 film, spesso vicino a dei veri e propri registi, leggenda nel mondo del cinema. Capucci era conosciuto per il mondo del cinema ma non solo visto una grande passione anche per il mondo del cinema.