Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Le Grand Bornand in DIRETTA: prima serie interlocutoria, errore per Wierer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 2/5 – Incredibilmente non guadagnano Elvira e Braisaz.resta a +34?, serve uno zero a terra. Tra le due altoatesine c’è Martina Trabucchi, che è a +30? e in questo giro ha perso 10? dalla testa!GIRO 2/5 – Jeanmonnot e Magnusson guadagnano 7? su Andeon, Minkkinen, Grotian, Richard, Lien, Michelon e Preuss. Lampic ha un altro passo e si sta riportando su questo gruppo, poi Simon a +17? e Hannah Auchentaller ancora con lei.GIRO 2/5 – Jeanmonnot aumenta il passo, da dietro non guadagna Simon e resta a +17? con Auchentaller sulle sue code.GIRO 2/5 – Allora, si è staccata come da previsione Preuss, davanti però si è riportata Magnusson in compagnia di Jeanmonnot.GIRO 2/5 – Davanti non forzano, buon pere le azzurre, Preuss come da previsioni non vuole assolutamente alzare troppo le frequenze.