La Pianese cerca l’impresa a Perugia. Il tecnico Formisano è l’ex più atteso

Inizia oggi il girone di ritorno in serie C e lava visita al(alle 17,30). Sarà una sfida particolare per Alessandro(nella foto),bianconero che fino a poche settimana fa era in biancorosso. "Quello di Arezzo è stato un esordio particolare. La fitta nebbia ci ha impedito di valutare la gara sia in presa diretta che in fase di analisi post-match. La visibilità era talmente bassa che non abbiamo potuto rivedere la partita. Sono comunque soddisfatto della prestazione – ha detto– perché credo che la reazione ci sia stata e che ce la siamo giocata. Sul pari, gli episodi ci hanno penalizzato, ma siamo stati comunque bravi nell’andare vicini a riaprirla. Abbiamo sfiorato il 4-3, ma giocare con l’uomo in meno per 25 minuti è davvero difficile". Poi sull’ambientamento nella nuova realtà.