Movieplayer.it - Javier Bardem si confessa: "Ero depresso sul set di un film, ma un collega mi ha salvato"

Leggi su Movieplayer.it

La star di "Monsters",, parla della sua nomination ai Golden Globe, del suo disgusto per la violenza e del perché si è sentitoin "Non è un paese per vecchi"., nominato ai Golden Globe per il ruolo di José Menendez nella serie Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, ha condiviso le sue riflessioni sull'interpretare ruoli oscuri, il suo disgusto per la violenza e l'impatto che spera la serie possa avere.riflette su "Monsters", la violenza, mascolinità tossica e l'impatto delle sue interpretazioniha appreso della nomination dalla moglie, l'attrice Penélope Cruz, mentre si trovavano ad Abu Dhabi per le riprese delF1. "Ho chiesto a mia moglie di controllare su Google," racconta l'attore. "Quando ha visto che ero nominato, è stato un momento .