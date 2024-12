Ilrestodelcarlino.it - Il Natale antico senza albero e stella cometa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una storia disul filo delle veritiere tradizioni popolari: scansando ovvietà e ripetizioni di luoghi comuni. Per questo abbiamo ripescato una suggestiva copertina natalizia de ‘La Piè’, rivista di illustrazione romagnola, del 1963: che sa riportarci indietro nel tempo, Quando l’diancora non era arrivato da noi: non solo per ricordare, ma per capire e ripensare. La bella incisione -che riproduciamo- è opera dell’artista romagnolo Umberto Zimelli che con tratto felice ha ‘reinventato’ una antica stampa popolare. La tradizione è sempre una reinvenzione del passato. Ed ecco allora che la nostra Romagna è raffigurata come una simpatica popolana, scialletto annodato sul petto e capelli stretti nel fazzoletto. Ai suoi piedi lo scaldino e il cesto con la lana da lavorare: ma oggi sta per staccare le sue figurine, i suoi piccoli doni per i bambini e le bambine.