Il libro Venti radiosi giorni | il romanzo per vivere con D’Annunzio il fatidico maggio del 1915

Ilstorico non è un genere letterario facile per chi, da scrittore, decide di utilizzarlo inserendo storie e personaggi in periodi lontani dal proprio quotidiano. Figuriamoci per coloro che sono alla loro opera prima. Eppure Gianluca Kamal ci è riuscito molto bene con il suo(Ed. Il Cerchio, novembre 2024), volume di agile ed intensa lettura che riporta al, in particolare all’arco temporale tra il 5 e il 24 di quella primavera. Sono iin cui il nostro Paese matura l’ingresso nella Grande Guerra, animati da manifestazioni di piazza che hanno il profumo incontenibile del patriottismo e della gioventù, ansiosa di mettersi alla prova in quella che si prospetta come un’avventura dai contorni drammatici eppure eroici., dunque, le cui pagine sono pervase da una tensione narrativa che dà il senso immediato, sottolinea Marco Cimmino nella prefazione, di una marea montante, è “ildi una stagione solcando la quale si incontrano ragazzi imbevuti di spirito nazionalistico e sognanti la gloria per sé e per la propria Patria”.