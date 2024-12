.com - I Fast Animals and Slow Kids live nell’estate 2025, le prime date

Leggi su .com

andannunciano i primi appuntamenti del Tour Estivo, già in vendita i bigliettiForti del successo del club tour che in queste settimane sta registrando numerosi sold out lungo tutta la penisola, iandannunciano i primi appuntamenti del Tour Estivoche la prossima estate li vedrà ancora protagonisti sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti, partendo il 23 maggio dal palco del MI AMI Festival.Per la band composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) il palco è il luogo dove esre al massimo l’essenza del loro essere e della loro musica e dove condividere con i fan i loro storici successi oltre ai brani del nuovo album Hotel Esistenza, il settimo di studio della band pubblicato il 25 ottobre da Woodworm in licenza esclusiva M.