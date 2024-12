Gqitalia.it - I coffee table book più belli da esporre e da regalare

Li chiamiamo all'inglese,, che effettivamente suona meglio del nostro corrispondente (libri fotografici da tavolino), e sono i libri da regalo ideali. Di grandi dimensioni, solitamente con copertina rigida, nell'essere esposti su un tavolo destinato alla conversazione, come il tavolino da caffè, per l'appunto, il loro principale scopo. Sono caratterizzati da un'elevata qualità delle immagini e della stampa, e da un contenuto che può essere di vario genere, dalle automobili agli yacht, dall'arte all'architettura. Per questo sono un presente che fa sempre piacere. E se sparsi per casa, quasi raccontano l'atlante delle nostre passioni.