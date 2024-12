Liberoquotidiano.it - Fra Guccini e Jovanotti un litigio senza "gloria": polemica per la canzone di "Tozzi"

Sembra di essere tornati agli anni '70, quando imperava la divisione tra cultura alta e intrattenimento pop, quando o eri cantautore o andavi a Sanremo, o facevi pensare o ti piaceva ballare. I famigerati e da questo punto di vista mai rimpianti anni '70, quelli della rubrica sui Quaderni rossi, “i libri da leggere e quelli da non leggere”. Nella musica leggera tale distinzione non ha mai retto, nemmeno per latta impegnata verniciata qua e là di rosso. Persino per quei brani spogli e tristi, privi di arrangiamenti perché nell'immaginario cantautorale bastava un giro di chitarra acustica ad accompagnare la voce, niente batteria, nessun anelito pop. E Francescopezzi così ne ha scritti diversi e alcuni molto intensi, che li cantavano alzando il pugno e declamando in coro «la bomba proletaria, illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia».