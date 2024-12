Lanazione.it - Felicissima, una Santa e martire. Stretto legame con la comunità di Sorano

Leggi su Lanazione.it

Non è soltanto uno stato d’animo particolarmente sentito in questo periodo natalizio, ma anche un aggettivo, un superlativo femminile e perfino un nome proprio di persona:. In Maremma questo nome richiama soprattutto la storia di una bambina, morta crocifissa appena adolescente intorno al 313 d.c., fattae fortemente legata alladi. A narrarlo è il carteggio epistolare del Settecento tra due cittadini soranesi, Giuseppe Leandri e Antonio Magnani, che racconta del ritrovamento del corpo dinelle catacombe romane di San Ciriaco, trasportato e ricomposto nella chiesa soranese di San Nicola, il patrono cittadino. La traslazione della salma sarebbe avvenuta con una cerimonia ufficiale il 2 ottobre 1772 e in quell’occasione venne appositamente eretto un altare con l’urna contenente la reliquia.