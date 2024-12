Quifinanza.it - Enea assume 175 diplomati e laureati, via ai bandi Cter, Ric e Tec 2024: requisiti e prove

Leggi su Quifinanza.it

Via a tre concorsi pubblici di, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, per l’assunzione di 175:59per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca (), con contratto a tempo indeterminato, inquadramento nel VI livello;82per il profilo di Ricercatore (Ric), con contratto a tempo indeterminato, inquadramento nel III livello;34per il profilo di Tecnologo (Tec), con contratto a tempo indeterminato, inquadramento nel III livello.C’è tempo fino alla scadenza del 17 febbraio 2025 alle 11:30 per candidarsi. Vediamo quali sono i, le materie di esame e le varieconcorsuali.Iper accedere ai concorsiper accedere ai concorsi sono:la cittadinanza italiana, di uno stato membro dell’Ue o di altri Paesi con titolo di soggiorno in Italia;diploma di scuola secondaria di secondo grado per il profiloe laurea magistrale o equipollente per i profili Ric e Tec;dottorato di ricerca o 3 anni di esperienza lavorativa post-laurea per i profili Ric e Tec;attestato alto rischio antincendio, attestato di primo soccorso e patente di guida C per i profili;conoscenza della lingua inglese;competenze informatiche (pacchetti Office);nessuna esclusione dall’elettorato politico attivo;nessuna destituzione da un impiego presso una Pubblica Amministrazione.