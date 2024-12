Ilrestodelcarlino.it - "Due assessori sono di troppo". Fratelli d’Italia chiede di ridurli

comodo far riversare dal bilancio preventivo 2025 sui contribuenti gli aumenti, pari a cinque milioni, invece che contribuire a ridurre i costi con interventi sulla gestione amministrativa che comprenda anche la riduzione di duee di un addetto dello staff del sindaco. L’utilizzo dell’accetta è solo una delle proposte contenute nei dieci emendamenti dal gruppo consiliare dipresentati dal capogruppo Marco Casali nella sede del partito in piazza del Popolo insieme ai sei consiglieri. Casali si è felicitato che dopo cinque anni siano tornati gli emendamenti al bilancio presentati dall’opposizione, ha menzionato che di 47 interrogazioni finora presentate nella legislatura trenta siano di FdI, ha rimarcato poi che una manovra così sostanziosa fatta ad inizio sindacatura sia uno strumento opportunistico per poter contare su bilanci sempre attivi e ha aggiunto che l’accumulo degli avanzi di bilancio non è pratica virtuosa perché presuppone entrate superiori alle necessità.