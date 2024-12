Quotidiano.net - Design e potenza. Honda NC750X. Che divertimento!

Leggi su Quotidiano.net

Divertirsi su tutte le strade. Quella ’battute’ dal clima invernale e quelle che arriveranno con la bella stagione. Nessun dubbio, ci pensa. Fin dal lancio del primo modello (a partire dalla NC700X del 2012), laracconta questo e ha sempre riscosso grande successo in tutta Europa. I motivi sono molteplici: il suo innovativo motore bicilindrico parco nei consumi e generoso nelle prestazioni, la posizione di guida naturale con manubrio largo e sella comoda, le sospensioni che assorbono tutte le asperità e lo stile accattivante che strizza l’occhio all’avventura. Nel complesso, le qualità dellale consentono di adattarsi perfettamente a qualunque stile di guida, dal commuting urbano fino al turismo, anche in coppia, confermandosi come una delle migliori moto tuttofare sul mercato.